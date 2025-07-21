

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2025 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere gerçekleştirdiği üçüncü toplantının ardından yeni rakamı açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, asgari ücrete yüzde 17.79 oranında artış yapıldığını duyurdu. Buna göre yeni brüt asgari ücret 51 bin 202 TL, net ise 44 bin 506 TL olarak belirlendi. Zamlı ücretler 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.