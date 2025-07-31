

İşveren tarafının itirazı üzerine yeniden toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 1 Temmuz 2025 itibarıyla uygulanacak yeni asgari ücretin belirlenmesi için masaya oturdu. Komisyon, 17.79 oranındaki hayat pahalılığı artışını yeniden gözden geçirdi. Ancak yapılan değerlendirme sonucu oy çokluğu ile alınan kararda bir değişiklik olmadı.

Buna göre 1 Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak brüt asgari ücret 44 546 TL olarak kaldı. Karar, özellikle işveren tarafının yüksek artışa yönelik itirazlarına rağmen korundu. Çalışan kesimi, mevcut oranın geçim koşullarına yeterli gelmediğini savunurken, işveren cephesi ise artışın işletmelere ek maliyet getireceği uyarısında bulunmuştu.

Komisyondan çıkan karar, her iki taraf arasında süregelen gelir-gider dengesine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.