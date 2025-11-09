İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Sunderland, lider Arsenal'i konuk etti.

Ev sahibi takım, müsabakanın 36. dakikasında Daniel Ballard'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının 54. dakikasında Bukayo Saka ile eşitliği yakalayan konuk ekip, 74. dakikada da Leandro Trossard'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

Mücadelenin 90+4. dakikasında ise Sunderland, Brian Brobbey golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve maç eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla ligde 5 hafta sonra puan kaybeden Arsenal puanını 26'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 4. beraberliğini alan Sunderland ise puanını 19 yaptı.

TARİHİ GOL YEMEME SERİSİ SONA ERDİ

Öte yandan 2025-2026 sezonunda savunmadaki başarısıyla göz dolduran Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, tüm kulvarlarda 8 maç sonra kalesinde gol gördü.

Ligde bu maç öncesinde son olarak eylül ayında oynanan Newcastle United deplasmanında gol yiyen Topçular, UEFA Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Lig Kupası’nda da gol yememişti.

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi oynadığı Slavia Prag maçıyla kulüp tarihinin gol yememe rekorunu egale etmişti.

Arsenali bu sezon ligde 20 gol atarken kalesinde sadece 5 gol gördü.