Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Lisesi Mehmet Altınbaş Toplantı Salonu’nda yer alan eğitim, Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Elif Şen Yücel başkanlığında gerçekleştirildi.

Sosyal hizmet alanında görev yapan personelin mesleki bilgi ve farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitimde, Dr. Ayşe Aydındoğmuş tarafından aktif yaşlanma, anımsama terapisi, merhamet yorgunluğu, stresle baş etme ve öfke kontrolü konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitime Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de katıldı.

-Hasipoğlu

Bakan Hasipoğlu yaptığı konuşmada, bakanlığın kadınlardan çocuklara, engellilerden yaşlılara kadar geniş bir kesime sosyal devlet anlayışı çerçevesinde hizmet verdiğini vurguladı.

Yaşlılık sürecinin üretken ve aktif bir şekilde geçirilmesinin önemine dikkat çeken Hasipoğlu, herkesin bir gün yaşlanacağını belirterek bu alanda verilen eğitimlerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı huzurevi ve bakımevlerinde görev yapan personelin eğitime katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hasipoğlu, 2026 yılında Sınırüstü Yaşlı Bakım Evi’nin hizmete açılmasının hedeflendiğini, ayrıca bir otizm merkezinin hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı.

Hasipoğlu, eğitime katkı koyan Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi temsilcilerine bilgi ve tecrübe paylaşımlarından dolayı teşekkür etti.