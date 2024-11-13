Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 19 milletvekilinin istifası halinde kendisinin de milletvekilliğinden istifa edeceğini açıkladı.

Arıklı, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığını kabul etmesi ve Meclis’te yaşanan krizi sona erdirme çağrısında bulunarak, “Ekim 2025’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra CTP istediği makul bir tarihi belirlesin, hangi tarihi istiyorsa o tarihte seçime gidelim” dedi.

Hükümetin diğer ortağı Demokrat Parti’yle de görüştüklerini ve onların da bu fikre sıcak yaklaştıklarını ifade eden Arıklı, “Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığını kabul edin, bir formül bulunsun, biz de erken seçim için makul bir tarihi UBP’ye götürüp krizi çözelim. Aksi takdirde bu kriz bu ülkeye çok ciddi sıkıntılar yaratacak” diye konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bugün bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, son günlerde gündemi meşgul eden siyasi gelişmeler ve Meclis’te yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Meclis’te yaşanan Meclis Başkanlığı krizine değinen Arıklı, Meclis’in mevcut durumuyla hükümetin çalışmalarını sürdürmesinin mümkün olmadığını ve bütçenin görüşülemeyeceğini söyledi.

Halkın ekonomik sorunlarla boğuşurken, beklentisinin bu olmadığını ifade eden Arıklı, Ziya Öztürkler’in meşru olarak Meclis Başkanı seçildiğini ve bunun tartışmaya açık olmadığını vurguladı.

Meclis İç Tüzüğü’ne de atıfta bulunan Erhan Arıklı, İç Tüzüğün ilgili maddesinin yanlış anlaşıldığını ve maddenin son derece muğlak olduğu görüşünü aktardı.

Muhalefetin seçim yasasını istediği gibi yorumladığını savunan Arıklı, seçim yasasının Meclis içi seçimlerine işlemeyeceğini, işlediği takdirde de bu şekilde anomali ortaya çıkacağını söyledi.

“Öztürkler seçilmiş ve bu tartışmaya açık değildir” diyen Arıklı, muhalefetin bir yargı, hukuk yoluna gitmemesini eleştirdi ve Fazilet Özdenefe’nin neden bu konuda Başsavcılık'tan görüş istemediğini sordu.

Şiddete başvurularak Meclis çalışmalarının engellenmesini de eleştiren Erhan Arıklı, sosyal medyasından yaptığı açıklamada erken seçim konusunda muhalefet ciddiyse istifa etmeleri çağrısında bulunduğunu, muhalefetin istifa etmesi durumunda kendisinin de istifa edeceğini söylediğini anımsattı.

Kendisinin hükümetten istifa ederiz demediğini, partisine sormadan hükümetten istifa etmesinin mümkün olmadığını söyleyen Arıklı, “Milletvekilliğinden istifa ederim dedim. Hükümetten ayrılma kararı tek başıma verebileceğim bir karar değil. 19 milletvekili istifa ederse ben de 20'nci olurum. İstifa mektubumu CTP’ye gönderiyorum. Kendileri istifa ederse benim istifamı da yürürlüğe koysunlar.” dedi.

Arıklı, Meclis'in çalışmasının elzem olduğunu da vurguladı.