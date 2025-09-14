Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin düzenlediği GABFEST 2025 etkinlikleri kapsamında Arap Ali Destanı dün akşam Gönyeli’de sahnelendi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, folklorik müzikal Yenikent Özker Özgür Caddesi’nde Akademi Sanat Derneği tarafından sahneye konuldu.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, Arap Ali Destanı’nın binlerce vatandaşa unutulmaz bir gece yaşattığını belirtti.

Amcaoğlu, halkın sanata olan ilgisi ve yoğun katılımının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, gecede emeği geçen Akademi Sanat Derneği’ne, katkılarından dolayı KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na, sahne arkasında görev yapanlara ve etkinliği yalnız bırakmayan tüm vatandaşlara teşekkür etti.