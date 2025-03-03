Lefkoşa'da Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

Önceki akşam 18.45 sıralarında 21 yaşındaki Ali Hantı’nın kullanımında bulunan ve 24 yaşındaki Murat Kaylak’ın yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; yaklaşık 50 Gram ağırlığında hintkeneviri ve yaklaşık 15 Gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu.

Ali Hantı’nın ikametgahında yapılan aramada ise uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 16 hap ile yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

ARAÇTA HASSAS TERAZİ DE ÇIKTI…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 1 Mart 2025 tarihinde saat 18.45’te Lefkoşa’da Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerinde zanlı Ali Hantı’nın kullanımında ve zanlı Kahraman Murat Kaylak’ın yolcu olarak bulunduğu SP 554 plakalı araçta yapılan aramada; yaklaşık 50 Gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 15 Gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

EVİNDE UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Polis olayın akabinde zanlı Hantı’nın ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada 16 adet sarı renk uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ile yaklaşık 1 Gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare yapıldığını mahkemeye aktardı. Polis zanlı Hantı’nın itiraf nitelikli 2 gönüllü ifade verdiğini zanlı Kaylak’ın ise yine itiraf nitelikli 1 gönüllü ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru, zanlı Hantı’nın ifadesinde evinde bulunan hapları 20 adet olarak aldığını ve 4 adetini çeşitli tarihlerde kullandığını da belirttiğini söyledi.

Polis, zanlıların vermiş olduğu ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca konu uyuşturucu maddeleri temin ettikleri şahsın arandığını bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.