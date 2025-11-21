Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, akaryakıta yapılan zammı eleştirerek, “kabul edilemez, sektörü çökertmeye dönük” bir adım olduğunu savundu.

Topaloğlu, bir ay dolmadan ikinci kez yapılan zammın "toplu taşımacılığa indirilmiş ağır bir darbe" olduğu iddiasında bulundu.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt fiyatlarına bir ay geçmeden ikinci kez zam yapılmasının toplu taşımacılık sektörünü "sarstığını, sürdürülemez bir ekonomik yükün altına ittiğini" öne sürdü.

Topaloğlu; yapılan zamma ilişkin eleştirilerde bulunarak, bu maliyetlerle taşımacılık yapılamayacağını, araçların yola çıkamayacağını ve bu zihniyetle ülke taşımacılığının ayakta kalamayacağını savundu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı'nın attığı adımların "sektör gerçeklerinden kopuk" olduğunu iddia eden Topaloğlu, “Taşımacılık camiasını hiçe sayan bu yaklaşım devam ederse, Kar-İş olarak bugüne kadar atmadığımız adımları atacağız.” dedi.

“Biz ekmeğimizin kavgasını veriyoruz” ifadesini kullanan Topaloğlu, toplu taşımacının her gün zararına çalıştığını ve kontak kapatma noktasına gelindiğini kaydetti.

Topaloğlu, zamların geri çekilmemesi durumunda, ülke genelinde taşımacılığın aksayacağı uyarısında bulunarak, “Bu bir tehdit değil, gerçeğin kendisidir. Bu maliyetlerle araçların yola çıkması mümkün değildir, Zam geri çekilmez ya da sektörle acilen masaya oturulmazsa, ülke genelinde taşımacılık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanacak ve bunun sorumluluğu tamamen hükümete ait olacaktır.” dedi.

Topaloğlu, Kar-İş yönetiminin en kısa sürede olağanüstü toplanarak bundan sonraki yol haritasını belirleyeceğini de kaydetti.