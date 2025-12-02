Güney Kıbrıs’ta 14 yaşındaki bir genç kullandığı aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu geçirdiği kazada ağır yaralandı.

Güney'de yayımlanan Haravgi ve diğer gazeteler, “Athienu” (Kiracıköy) köyünde 14 yaşındaki bir gencin, kendi kullandığı aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandığını yazdılar.

Gazete, gencin aşırı sürat nedeniyle yoldan çıkaran zeytin ağacına çarptığını ve hastanede ağır yaralı olarak tedavi altında bulunduğunu belirtirken gencin yakın akrabası ve kullandığı aracın sahibi olan kişinin ise tutuklandığını aktardı.