Güney Kıbrıs’ta tatil yaptığı sırada hayatını kaybeden ve hastaneye kaldırılan İngiliz Michael Grealy’in kalbinin çalındığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili İngiliz medyasına konuşan eşi Yvonne Greeley, kocasının kalbinin sağlık görevlileri tarafından çıkarıldığını öğrenince yaşadığı dehşeti anlattı.

Eşinin yaşadığı rahatsızlık sonrasında Güney Kıbrıs’ta hastaneye gittiğini anlatan Greeley, "Doktor on dakika sonra çıktı ve ‘öldü’ dedi. Otopsi yapıldığını söyledi. Sonra İngiltere’ye geldik. Burada doktorlar ölüm nedenini görmediler. Yeniden otopsi yapılması kararı verildi" dedi.

İngiltere’deki otopside şok yaşadıklarını anlatan Greeley, "Doktorlar, Michael'ın kalbinin çıkarıldığını ve bu nedenle ölüm nedenini belirleyemediklerini söylediler. Çok şaşırdım. Korkunçtu" dedi.

İngiliz polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı, Kıbrıs Rum polisinin olayın ortaya çıkması sonrasında, Michael'ın kalbinin bir araştırma merkezine gönderildiği belirtildi.