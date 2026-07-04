Girne Belediyesi, Karaoğlanoğlu Antis Halk Plajı'na yeni ahşap iskele yapıldığını kaydetti.

Girne Belediyesi yazılı açıklamasında, iskelenin plajın kullanım konforunu artırdığını belirtti ve vatandaşlara bu alanı koruma ve güvenli şekilde kullanma konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

İskeleden denize atlama gibi davranışların riskli olduğunu ve ciddi yaralanmalara yol açabileceğini de hatırlatan Belediye, plajı kullanacakların kendileri ve çevredekilerin güvenliği için sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini istedi.