Kararın açıklanması üzerine, “Direne Direne Kazanacağız”, “Kıbrıs Laiktir, Laik Kalacak” ve “Bağımsız Yargı, Güvenli Gelecek” sloganları atıldı.

Mahkemelere, bazı CTP milletvekilleri, sendika, sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasiler de gelerek, öğretmenlere destek belirtti.

-Eylem

Kararın açıklanması sonrası duruşma salonundan çıkarak, Mahkemeler önünde gelen KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, gözyaşlarına hakim olamadı.

Basın açıklamasında, Mahkemenin, tüzüğü Anayasa’ya aykırı bulduğunu ifade eden Eylem, tüm baskı ve tehditlere rağmen mücadele veren öğretmenlere ve bu süreçte yanlarında olan tüm sivil toplum örgütü, sendikalar, siyasi partiler ve sokağa çıkarak, çocuklara sahip çıkan halka teşekkür etti.

Eylem, İrsen Küçük Ortaokulu, Bekirpaşa Lisesi ve Atatürk Meslek Lisesi’ndeki öğretmenlere ayrıca teşekkür etti.

“Yasa ve Anayasa tanımaz anlayışla kararlar üretirseniz, bunun karşısında halkı bulursunuz.” diyen Eylem, öğretmenlerin ve halkın, dayatmalara karşı mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

-Polili

Avukat Öncel Polili de, “Bugün Anayasa Mahkemesi, Bakanlar Kurulu’nun dava konusu tüzüğü yapma yetkisinin olmadığını ve doğrudan doğruya egemenlik hakkımızı ihlal ettiğine karar verdi.” diye konuştu.

Bakanlar Kurulu’nun, KKTC Anayasası’nı tanımadığını ileri süren Polili, Kurulun yetkisi olmayan konularda düzenlemeler yaptığını söyledi. Polili, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar.” iddiasında bulundu.

Polili, Anayasa Mahkemesi’nin, KKTC Anayasası’nın egemenlikle ilgili maddesine, hiçbir devlet makamının yetkisini Anayasa’dan almayan bir konuda mevzuat yapamayacağının altını çizdiğini kaydetti.

Anayasa Mahkemesi’nin üç tane farklı karar okuduğunu belirten Öncel Polili, üç tanesinin, davacı lehine karar verdiğini söyledi. Bu konunun Meclis’te tekrar düzenlenebilecek bir konu olduğunu ifade eden Polili, “Dolayısıyla biz mücadeleye sokakta, gerekirse mahkemede devam edeceğiz.” diye konuştu.

-Nazlı

Avukat Cansu Nazlı da, kararın, Bakanlar Kurulu’nun yürütme yetkisini aştığı ve yasama alanına girdiği yönünde olduğunu kaydetti. Mahkemenin, tüzüğü, Anayasa’nın egemenlik ilkesine aykırı bulduğunu ifade eden Nazlı, temel hakların yalnızca yasa ile sınırlanabileceğinin öngörüldüğünü, tüzükle böyle bir sınırlama yapılmasının da Anayasa’ya aykırı olduğunu dile getirdi.

Tüzük değişikliğinin çoğunluk kararıyla iptal edildiğini kaydeden Nazlı, “Din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili takdir yetkisinin Anayasa Mahkemesi’nin değerlendirme konusu olmayacağı da kararda ifade edilmiştir.” dedi. Bu kısmın siyasi iradeyle ilgili olduğuna dikkat çeken Nazlı, toplumsal mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

-Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı ise konuşmasında, “İlk günden söylediğimiz şeyin Anayasa Mahkemesi tarafından da tekrar edildiğini duyma ihtiyacı varmış.” diye konuştu.

Temel hak ve özgürlükler, çocuk hakları, din ve vicdan hürriyeti gibi meselelerin Bakanlar Kurulu’nun iki dudağı arasında olmaması gerektiği, bunların Meclis’in görev alanı olduğu konusunda net bir karar üretildiğini ifade eden Solyalı, Bakanlar Kurulu’nun siyasi tercihlerinin ne çocukları ne de toplumu kullanmak adına doğru olduğunun altının çizildiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu meselelerin Meclis’te konuşulması gerektiği konusunda vurgusu olduğunu yineleyen Solyalı, “Umarım bir ders çıkarılmıştır.” dedi.

Tüzük değişikliğinin iptal edildiğini, öğretmenlere ve okul yönetimlerine verilen yetkilerin aynen devam edeceğini belirten Solyalı, hiçbir çocuğun zarar görmemesinin önce öğretmenlerin sonra velilerin ve siyasilerin temel hedefi olacağını söyledi. Solyalı, öğretmenlerin süreci doğru yöneteceklerine emin olduğunu dile getirdi.

-Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, mahkemenin, topluma sırtını dönmemesi, toplumun duyarlılığına hassasiyet göstermesi nedeniyle teşekkür etti.

Belli bir süre, toplumu temsil için yetki alan milletvekili veya bakanın toplum adına hareket etmesi gerektiğini ifade eden Gökçebel, Anayasa’yı bir gecede ortadan kaldırma hakkının demokrasi olmadığını belirtti.

Toplumun her kesiminin karşı karşıya getirildiğini savunan Gökçebel, öğretmenden ve mücadeleyi yapan insanlardan özür dilenerek, itibarının geri verip, verilmeyeceğini sordu.

-Duruşma öncesi

KTOEÖS üyesi öğretmenler, duruşma öncesi Mahkemeler önüne yürüyerek, geldi. Bu sırada Posta Dairesi önündeki bir vatandaşın, “KKTC Müslüman Türk devletidir.” diye bağırması ve tekbir getirmesi üzerine polisler, söz konusu vatandaşın yanına giderek, konuştu ve gerginliğe müdahale etti.

Vatandaşın söylemlerine devam etmesine karşı öğretmenler, “Kıbrıs Laiktir Laik Kalacak”, “Gün Gelecek Devran Dönecek Yobazlar Halka Hesap Verecek”, “Mustafa Kemal’in Öğretmeniyiz” sloganları attı ve İzmir Marşı'nı söyledi.

Daha sonra söz konusu vatandaş mahkemeler önünden ayrıldı.