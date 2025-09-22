Politis gazetesi, aktivistlerin, Larnaka bölgesinde faaliyet gösterdiğini, bu faaliyetin ayrıca gelişmeleri takip eden BBC sunucuları Chris Packham ve Megan McCubbin tarafından da desteklendiğini yazdı.

Gazete, örgüte dayanarak bölgenin tarihsel olarak ağlarla ve ses kayıtlarıyla yoğun tuzaklamaların yapıldığı bir yere döndüğünü belirtti.

Habere göre, CABS, her yıl binlerce kuşun kaybedilmesiyle ölüm sayılarının yüksek olduğunu açıklarken sunulan verilere, defalarca yapılan çağrılara rağmen Güney Kıbrıs’taki ilgili makamların “eylemsizliğini” de eleştirdi.

CABS’ın girişiminin ilk aşamasının 21 Eylül’de başladığını yazan gazete, bölgenin, hareketleri takip eden ve polise bilgi veren gönüllüler tarafından izlendiğini belirtti.