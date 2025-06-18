Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, spora 300 milyon TL dolayında bir kaynak ayrıldığını, spora yatırımlarda yerel yönetimlerle işbirliğinin büyük önem taşıdığını, Bakanlar Kurulu’nda da bu konuyu detaylı ele aldıklarını söyledi.

Yeni yapılan çalışmalarda “Gençlik, Spor ve Kültür Bakanlığı” olarak yeni bir adım atılması kararı alındığını anlatan Amcaoğlu, Buse Savaşkan üzerinden yeni Savaşkan’lar yaratmak amacıyla adımlar atıldığını, bu çerçevede ülke genelinde spora gereken önemin verildiğini, ancak sporun da bakanlık olarak yoluna devam etmesi gerektiğine katıldığını kaydetti.

(Kaynak: Kıbrıs Postası)