Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy’de faaliyet gösteren ve yoğun ilgi gören fitness salonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Amcaoğlu, sporun ve sağlıklı yaşamın teşviki için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, salonun daha verimli bir kullanım sunması ve sporcuların ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla yeni ekipmanlarla güçlendirildiğini söyledi.

Amcaoğlu, salona kazandırılan yeni ekipmanları şöyle sıraladı:

• 3 adet Concept 2 kürek çekme aleti,

• 1 adet Hack Squat,

• 1 adet Adjustable Decline Bench,

• 1 adet Seated Calf,

• 1 adet Incline Level Row.

Başkan Amcaoğlu, 2025 yılı itibarıyla fitness salonuna gösterilen yoğun ilgi doğrultusunda kapasite artırımı ve genişletme projesinin hayata geçirileceğini de ifade etti.