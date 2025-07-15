Gönyeli – Alayköy Belediyesi spor alanında yaptığı alt yapı çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Gönyeli Spor Kulübü’ne ait atıl durumdaki bina tadil edilerek sporcuların konaklamasına imkan sağlanacak.

Konuyla ilgili Gönyeli – Alayköy Belediyesi başkanı Hüseyin Amcaoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Gönyeli Spor Kulübü’ne ait, uzun süredir kullanılmayan ve atıl durumda bulunan halı saha yanındaki binayı kulüp yönetimimizle birlikte sporcuların konaklamasına imkân sağlayacak şekilde değerlendirmek üzere adım adım ilerliyoruz.

Amacımız, atıl durumda kalan bu yapıyı kulübümüzün ihtiyaçlarına hizmet edecek bir alana dönüştürmek ve mevcut olanı en iyi şekilde değerlendirmek.

Kullanılmayan her yapının doğru planlama ile yeniden kazandırılabileceğine inanıyor, bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”