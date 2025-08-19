Ödül alacak kişiler, 24. Uluslararası Zeytin Festivali Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi üyeleri tarafından seçildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Murat Şenkul (Onursal Başkan), M. Serhan Gazioğlu, Musa Kayra, Zafer Tutkulu, Aysun Çelik, Misli Kadıoğlu ve Hüseyin Çakmak’tan oluşan Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi toplantısı ardında kazananlar şu şekilde açıklandı:

“Gülşen Erçin Vaiz (‘Neydi Olacağı’ isimli mizahi video içerikleri ve mizahi karakterleri üretip, eğitim, kültür, sağlık, sosyal, ticari ve kamu spotu alanlarında kullanması nedeni ile), İzel Seylani (geleneksel gölge oyunundaki ‘Karagöz’ karakterini güncelleyerek, çağdaş, felsefik, toplumsal gerçekçi, anti sövenist ve halkçı bir kimliğe dönüştürmesi nedeni ile); Mehmet Ekin Vaiz (‘Neydi Olacağı’ isimli mizahi video içerikleri ve mizahi karakterleri üretip, eğitim, kültür, sağlık, sosyal, ticari ve kamu spotu alanlarında kullanması nedeni ile); Selen Selışık (Kıbrıs Türk karikatür sanatına yaptığı katkılar nedeni ile); Serkan Sürek (Mağusa Namık Kemal Lisesi'nde oluşturduğu karikatür atölyesi ile Kıbrıs Türk karikatür sanatına yeni gençler yetiştirmesi nedeni ile); Tolgay Tarıman (‘Torba’ ve ‘Şamata Durağı’ isimli TV programları ve kamu spotu videoları için hazırladığı, yazdığı, oynadığı mizahi parodiler ve mizahi karakterler nedeni ile); Yaşar Ersoy (mizahi tiyatro dalında yazdığı, yönettiği, rol aldığı mizahi oyunlar ve mizahi karakterler nedeni ile.)’

Ödüller, 5 Ekim tarihinde Zeytinlik köyünde düzenlenecek 24. Uluslararası Zeytin Festivali’nde sahiplerine verilecek.