Lefkoşa'da meydana gelen “yaralama, korkutmak amacıyla bıçak taşıma, sarhoşken tasarrufunda bıçak bulundurma, kanunsuz bıçak taşıma a rahatsızlık” suçlarından tutuklanan zanlı Mete Çetin dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis olayın 6 Mart 2025 tarihinde saat 21:40 raddelerinde Haspolat’ta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bufavento erkek öğrenci yurdu Lobi kısmında meydana geldiğini belirti.

Polis, aynı okulda öğrenci olan zanlının 122 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyete tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı kendisine yurt giriş kapısını açmadığı gerekçesiyle aynı yerde Resepsiyonist olarak görev yapan isminin baş harfleri W.C.’ye doğru yüksek sesle bağırıp çağırıp sağa sola gelişigüzel salladığı esnada kendisini korumak için bıçağı almaya çalışan W.C.’nin elinde ve parmaklarında kesi oluşmasına sebep olduğunu söyledi.

Polis, okulda bekçi olan ve konu bıçağı elinden almaya çalışan İ.H.O’nun da elinde ve parmaklarında kesi oluşmasına sebep olduğunu söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının üniversitede aktif bir öğrenci olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtti.

Polis, olay mahalinde güvenlik kameralarının bulunup bulunmadığını ve olaya görgü tanığı olup olmadığını araştıracaklarını kaydetti.

Polis memuru yürütülecek soruşturma aşamasında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.