Eski Sağlık Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ali Pilli’ye bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalp pili takıldı.

Eski Sağlık Bakanı Pilli Gadara Medya aracılığıyla sevenlerine mesaj yollayarak Çakı gibi olduğunu belirti.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eser Varış, kalp pili operasyonu geçiren Pilli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı