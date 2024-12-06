İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

TBMM’de gerçekleşen görüşmede, iki Meclis Başkanı yaklaşık yarım saat baş başa görüştü, ardından heyetler arasında görüşmeye geçildi.

Daha sonra ortak basın toplantısına geçildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Meclisi'nin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Kurtulmuş, Kıbrıs Adası'nda iki toplumlu bir seçenekten başka hiçbir çözüm yolu kalmadığını belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır ve kıyamete kadar var olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

41 yıllık süre içerisinde çok önemli badireler atlatıldığını ve büyük zorluklardan geçildiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bu süre içerisinde Ada’da barış içinde yaşama niyetini ortaya koyan, bu adımların atılması için her türlü fedakarlığı yapan Kıbrıs Türkleri olmuştur. Ancak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bazı çevreler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sürekli cezalandırmak ve Kıbrıs Türklerini uluslararası alanda ötekileştirmek yolunu tercih etmişlerdir. Artık iki devletli çözümden başka bir yol olmadığı ortaya çıkmıştır. Güney Kıbrıs'ın devlet olarak tanınırken, KKTC'nin tanınmaması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Türkiye olarak iki devletli çözümden başka bir yol olmadığını ve KKTC’nin giderek daha fazla güçlenmesi, uluslararası alanda tanınırlığının arttırılması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

KKTC’nin TDT, TÜRKPA ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın gözlemci üyesi olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, bunun tanınma yolunda atılmış adımlardan bazıları olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde KKTC’nin tanınması yolunda başta dost ülkeler olmak üzere adımlar beklediklerini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın silahlanmayı durdurmasını arzu ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, "Ancak iki de bir KKTC üzerinden Türkiye’ye ayar vermeye çalışanları da Güney Kıbrıs’ın silahlanma tutkusunu da görmezden gelemeyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar elimizdeki bütün imkanlarla KKTC’nin yanındayız. İsteriz ki adada her iki halk kendi devletleri ve bayrakları altında kıyamete kadar huzur içinde yaşasın. Biz Kıbrıs Türk Halkının huzurunu kimsenin bozmasına izin vermeyiz. Aldıkları silahların bir işe yaramayacağını da görecekler" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, nazik davetleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a teşekkür etti.

Türkiye’nin her aşamada yanlarında olduğunu belirten Öztürkler, KKTC’ye uygulanan ambargoların aşılması için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda üç yıl üst üste KKTC’nin tanınması yönünde yaptığı çağrının çok değerli olduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sundu.

Son dönemde Türk Devletleri Teşkilatına KKTC’nin kendi adıyla gözlemci üye olmasının, başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası ile kurulan ilişkilerin önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin desteği ile Cumhuriyet Meclisi’nin Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesine gözlemci üyelik hakkı kazanmasının tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yürüttüğü iki devletli çözüm politikasına da desteklerinin tam olduğunu yineleyerek, Kıbrıs Türk halkının devletinin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesini içeren Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonunu kararlılıkla savunmaya devam edeceğini belirtti.