Kurulduğu yıldan bugüne, bankacılık sektöründe birçok ilke imza atan Albank, ‘Biz Her Yerdeyiz’ sloganı ile teknolojik yatırımlarına ve yeni şube açılışlarına hız vermiş durumda. 10. yılda 10 şube ile daha etkin bir hizmet ağının yanında Alternatif bankacılık kanalları faaliyetlerinde yeni kanallar açmak için çok ciddi çalışmalar yapan Albank Genel Müdürü Şükrü Can yaptığı açıklamada, ‘hızımızı kontrollü şekilde artırdık.

CAN: ‘DOĞRU YOLDAYIZ, DOĞRU YOLDASINIZ’

Albank Genel Müdürü Can, Albank’ın başarı hikayesinde emeği ve katkısı olan tüm iş ortaklarına, müşterilerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

Albank Genel Müdürü Can’ın açıklaması şöyle;

‘Önce Güven diyerek başladık. Hem kendimize güvendik hem de finansal çözüm ortağı olduğumuz müşterilerimize, onların güvenlerini kazanmak en büyük gücümüz oldu.

Tecrübemize, hızımıza, genç çalışma arkadaşlarımıza güvendik. Sonra Doğru yoldayız ve DOĞRU YOLDASINIZ dedik, hızımızı kontrollü bir şekilde arttırmaya devam ettik.

Hayatınızın her anında yanınızda olmaya çalıştık ve bunu da çok başarılı bir şekilde devam ettiriyoruz. Finansal çözümlerimizi teknoloji ve farklı kanallar ile destekleyerek BİZ HER YERDEYİZ ! diyoruz.

ALBANK’ın Başarı hikayesinde emeği, katkısı olan tüm arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ,kurumlarımıza ve müşterilerimize çok teşekkür ederim