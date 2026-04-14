Alayköy İlkokulu olarak, büyük bir gurur ve heyecan içerisindeyiz. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen önemli bir temsiliyet göreviyle, 23 Nisan coşkusunu yaşamaya başladı..

18–24 Nisan 2026 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil edecek olan halk dansları ekibimiz, bugün Gönyeli-Alayköy Belediyesine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yapılan ziyarette Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Amcaoğlu ve Asbaşkanımız Sayın İsmail Kofalı ile son derece samimi ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Belediye Başkanımız Hüseyin Amcaoğlu, belediye sınırları içerisindeki bir okulun böylesine önemli bir görev üstlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarı dileklerini iletti. Görüşmede, öğrencilerimizin üstlendiği bu önemli görev ve uluslararası bir platformda ülkemizi temsil edecek olmalarının taşıdığı değer üzerinde durularak, bu tür organizasyonların çocukların özgüveninin gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından tüm kafileye anlamlı bir destek de sağlanarak tişört, eşofman takımı ve el çantasından oluşan setler hediye edilmesi, kafilemizin Ankara yolculuğu öncesinde moral ve motivasyonunu artırdı.