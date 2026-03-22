Gönyeli-Alayköy Belediyesi (GAB) Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile belediyenin iş birliği ve okul müdürünün gayretleriyle öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi amacıyla başlatılan 4 yeni dersliğin inşaatının tamamlandığını ve açılış için son hazırlık aşamasına geçildiğini belirtti.

Amcaoğlu, Alayköy İlkokulu’nda yapımı tamamlanan yeni dersliklerle ilgili açıklamada bulundu.

Dersliklerde kapı, pencere ve klimaların montajı ile boya işleri ve tavan izolasyonunun tamamlandığını ifade eden Amcaoğlu, elektrik altyapısında son rötuşların sürdüğünü kaydederek, bu çalışmaların ardından akıllı tahtaların montajına geçileceğini ve sınıfların öğrenciler için eğitim ortamına hazır hale geleceğini vurguladı.

Önümüzdeki günlerde bahçe düzenleme ve peyzaj çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte Alayköy İlkokulu’ndaki yeni dersliklerin çok yakında öğrencilerin hizmetine sunulacağını ifade eden Amcaoğlu, çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için eğitim altyapısını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.