Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, dünyadaki birçok ülkenin kriz döneminde halkına kalkan olduğunu ancak KKTC'de hükümetin vatandaşı borç batağına sürüklemeye devam ettiğini savundu.

Hükümetin yaşanan krizi yönetemediğini ileri süren Alas, tek çözümün erken seçime gitmek olduğunu belirti.

HP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Turgut Alas, TV2020'de Özlem Çimendal'ın konuğu oldu.

KKTC ekonomisinin tarihsel bir buhrandan geçtiğini ifade eden Alas, “hükümetin yanlış politikaları nedeniyle halkın kaderine terk edildiğini” iddia etti.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas, Rusya-Ukrayna savaşında yaşananların daha şiddetli bir etkisininOrta Doğu’daki gerilimler ile yaşanmaya başladığını, önlem alınmazsa küresel krizin KKTC’deki yansımalarının ilerleyen dönemde çok daha fazla hissedileceğini söyledi.

Hükümetin ekonomi yönetimini eleştiren Alas, ekonominin bu durumda olmasının tek sebebi olarak savaşları ve bölgedeki krizleri göstermenin doğru olmayacağını savundu. Alas, hükümetin sanki ekonomik kriz bölgedeki gerilimlerle başlamış gibi davrandığını, fakat esas sorunun bu hükümetin uzun süredir süregelen yanlışlarından kaynaklandığını ileri sürerek, kaostan çıkış için liyakatlı ve halka karşı şeffaf bir yönetimin şart olduğunu, bunun da erken seçimle sağlanacağını söyledi.

-"Destek paketi değil borç paketi"

Alas, hükümetin “destek paketini” “borç paketi” olarak değerlendirdi. Destek paketinin halkı bankalara daha fazla borçlandırmaktan ibaret olduğunu, özellikle tarımsal üretimin durma noktasına geldiğini iddia eden Alas, hükümetin ise üreticilere "borç paketi" önerisi yaparak bunu kurtuluş reçetesi gibi sunduğunu savundu.

Sanayicinin birçok sorunla boğuştuğunu, turizm sektörünün ciddi bir açmaz içerisine itildiğini öne süren Alas, hükümetin ise maaş ödemek için borçlanmaya ve bu borcu da halkın omuzlarına yüklemeye devam ettiğini savunarak bu yapının sürdürülebilir olmadığını söyledi.

-"Ceza Değişiklik ve Bilişim Suçları Yasası ifade özgürlüğüne darbe vurmamalı"

Ceza Değişiklik ve Bilişim Suçları Yasası’ndaki değişikliklere de değinen Alas, dezenformasyonla mücadelenin bir "susturma operasyonuna" dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

Alas açıklamasında; "Sorumsuz yayıncılığa, hakarete, şantaja, yalanlara kişilerin itibarsızlaştırılmasına elbette karşıyız, ancak getirilmek istenen yasada ifadeler o kadar muğlak ki, bu durum basın özgürlüğünü doğrudan tehdit ediyor niteliktedir. Yasanın içeriği konusunda kendi içinde bile bölünmüş bir hükümet var. Hükümet mensubu vekillerin bazıları ret oyu vereceğini ya da oylamaya katılmayacağını açıkladı. Toplumsal mutabakat sağlanmadan bu yasayı geçirmeye çalışmak ülkeyi daha da kaosa sürükleyecektir. Bu yasa tüm paydaşlarla birlikte yeniden ele alınmalıdır." iddiasına bulundu.

-"Çözüm bir an önce erken seçimdir"

Turgut Alas, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Halk artık bu siyasi tabloyu ve bu hükümeti sırtında yük olarak taşımak istemiyor. Yeni, şeffaf, kısa ve orta vadeli somut planları olan bir hükümete ihtiyaç var. Mevcut yönetim bu krizi yönetemediğini kanıtlamıştır. Tek çözüm halkın iradesine başvurmak ve erken seçime gitmektir."