Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas, okullarda din üzerinden yaşanan tartışmalar ve alınan kararları, “Topluma yapılan bir dayatma” olarak nitelendirerek, söz konusu uygulamaların çağdaş eğitim anlayışıyla bağdaşmadığını kaydetti.

Alas, yazılı açıklamasında, “Okullar Cami, Kilise, Sinagog ya da Dergâh değildir!” ifadelerini kullanarak, hükümete, “Çıktığınız bu yoldan geri dönün” çağrısı yaptı.

“Öğrenciler okul üniformasını kapatmayacak şekilde, dini sembollerle okula gelebilecek ve inançlarını temsil eden kıyafetler giyebilecek” kararının yanlış olduğunu savunan Alas, “Camide kimya laboratuvarı, okulda da dini sembol olmayacağına” dikkat çekti.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan ve hükümetin artık toplum için “Yok hükmünde” olduğunu görüşünü dile getiren Alas, dini siyaset aracı olarak kullanan ve bunu çocukların eğitimi üzerinden yapmaya çalışanların “geleceğe yürüyoruz” diye yola çıktığını ancak bu yolun “karanlık” olduğunu ifade etti.