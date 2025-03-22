AKSA 1.LİG
22 Mart 2025, Cumartesi
Çanakkale-K.Kaymaklı: 0 – 6
Yeniboğaziçi-Lapta: 2 – 1
Düzkaya-Mormenekşe: 1 – 1
Vadili-S.Geçitkale: 1 – 1
Hamitköy-N.Dipkarpaz: 3 – 0
Binatlı-A.Kozanköy: 1 – 0
AKSA SÜPER LİG
23 Mart 2025, Pazar
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Yenicami (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Gönyeli (Turgay Misk)
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Esentepe (Evren Karademir)
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Doğan T.Birliği (Kerem Eran)
14.00 Cihangir Stadı Cihangir-A.Yeşilova (Hüseyin Eyyüpler)
14.00 Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-TH Dumlupınar (Şakir Azizoğlu)
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-CB G.Gücü (Ali Özer)