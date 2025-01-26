AKSA SÜPER LİG

Çetinkaya-DNDGençler Birliği:2 – 3

A.Yeşilova-Karşıyaka:              1 – 1

Cihangir-Doğan T.Birliği:        1 – 1

Mağusa T.Gücü-Göçmenköy:   2 – 2

M.Değirmenlik-Yenicami :       2 – 1

Gönyeli-Esentepe:                    3 – 3

Mesarya-Lefke:                        0 – 1

27 Ocak 2025, Pazartesi

18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı CB Gençlik Gücü-TH Dumlupınar (Evren Karademir)

Puan kavgası yeniden başlıyor Puan kavgası yeniden başlıyor

AKSA 1.LİG

A.Kozanköy-K.Kaymaklı:2 – 1

Hamitköy-Yalova:          1 – 1

N.Dipkarpaz-Vadili :      2 – 0

Binatlı-MH YılmazköY: 1 – 0

Düzkaya-Yeniboğaziçi: 2 – 1

Maraş-Lapta: 3 – 0

Türk Ocağı-Çanakkale: 4 – 0

Mormenekşe-S.Geçitkale: 1 – 0