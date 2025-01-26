AKSA SÜPER LİG
Çetinkaya-DNDGençler Birliği:2 – 3
A.Yeşilova-Karşıyaka: 1 – 1
Cihangir-Doğan T.Birliği: 1 – 1
Mağusa T.Gücü-Göçmenköy: 2 – 2
M.Değirmenlik-Yenicami : 2 – 1
Gönyeli-Esentepe: 3 – 3
Mesarya-Lefke: 0 – 1
27 Ocak 2025, Pazartesi
18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı CB Gençlik Gücü-TH Dumlupınar (Evren Karademir)
AKSA 1.LİG
A.Kozanköy-K.Kaymaklı:2 – 1
Hamitköy-Yalova: 1 – 1
N.Dipkarpaz-Vadili : 2 – 0
Binatlı-MH YılmazköY: 1 – 0
Düzkaya-Yeniboğaziçi: 2 – 1
Maraş-Lapta: 3 – 0
Türk Ocağı-Çanakkale: 4 – 0
Mormenekşe-S.Geçitkale: 1 – 0