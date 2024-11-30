AKSA SÜPER LİG
Yenicami-TH Dumlupınar: 0 – 3
Gönyeli-DND G.Birliği : 1 – 0
M.Değirmenlik-Lefke: 2 – 0
Mağusa T.Gücü-Cihangir: 2 – 1
1 Aralık 2024, Pazar
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Karşıyaka (Emre Öztaşlı)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı CB Gençlik Gücü-Mesarya (Zekai Töre)
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Çetinkaya (Evren Karademir)
2 Aralık 2024, Pazartesi
18.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Göçmenköy (Hüseyin Eyyüpler)
AKSA 1.LİG
Lapta-S.Geçitkale: 2 – 0
A.Kozanköy-Çanakkale: 1 – 0
Dipkarpaz-Türk Ocağı: 2 – 1
Düzkaya-Hamitköy : 3 – 0
1 Aralık 2024, Pazar
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Yeniboğaziçi (Fatih Bardakçıoğlu)
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Vadili (Osman Özpaşa)
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-MH Yılmazköy (İbrahim Katmer)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Binatlı (Şakir Azizoğlu)