AKSA SÜPER LİG

Yenicami-TH Dumlupınar: 0 – 3

Gönyeli-DND G.Birliği : 1 – 0  

M.Değirmenlik-Lefke:   2 – 0

Mağusa T.Gücü-Cihangir: 2 – 1

1 Aralık 2024, Pazar

Yeniboğaziçi, Adem Ertem’le hazırlanıyor Yeniboğaziçi, Adem Ertem’le hazırlanıyor

14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Karşıyaka (Emre Öztaşlı)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı CB Gençlik Gücü-Mesarya (Zekai Töre)

14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Çetinkaya (Evren Karademir)

2 Aralık 2024, Pazartesi

18.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Göçmenköy (Hüseyin Eyyüpler)

AKSA 1.LİG

Lapta-S.Geçitkale:        2 – 0

A.Kozanköy-Çanakkale: 1 – 0

Dipkarpaz-Türk Ocağı:          2 – 1

Düzkaya-Hamitköy :     3 – 0

1 Aralık 2024, Pazar

14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Yeniboğaziçi (Fatih Bardakçıoğlu)

14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Vadili (Osman Özpaşa)

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-MH Yılmazköy (İbrahim Katmer)

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Binatlı (Şakir Azizoğlu)