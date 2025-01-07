Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı adaylığının söz konusu olmadığını belirterek, “Halkımızın gönlündeki yerden öte başka bir makama talip değilim” dedi.

Bir siyasetçi için gelinebilecek en yüksek makamın halkın gönlündeki yer olduğuna inandığını belirten Akıncı, "Ayrıldığım her görev sonrasında, yurttaşlarımızla her buluşmamızda bana gönüllerinde verdikleri yeri fazlasıyla hissettirmişlerdir. Bu anlamda tüm halkımıza minnettarım. Halkımızın gönlündeki yerden öte başka bir makama talip değilim; cumhurbaşkanlığı adaylığım da söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) dün akşam "Cumhurbaşkanlığı Seçimi" gündemiyle toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısının ilk bölümünde yer aldığı açıklanan Mustafa Akıncı, bu sabah konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara cevaben açıklamalarda bulunduğunu belirtti.