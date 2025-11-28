Haravgi’nin “Özker Özgür: Barışa ve Bir Arada Yaşamaya Adanmış Bir Hayat” başlıklı haberine göre kitabın tanıtım etkinliğinde AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, yazar Dr. Abdullah Korkmazhan, çevirmen Maria Sakalli ve Özkür’ün kızı Dr. Münevver Özgür Özersay konuşma yaptı.

Stefanu Özgür'ün hassasiyeti ve insanlığıyla toplumun saygısını kazandığını vurguladı ve CTP lideri olarak, Kıbrıs’ın ana vatanlardan kurtarılması, işgale son verilmesi ve BM kararları zemininde iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliği olan federasyon çözümü konularında AKEL ile ortak tezlere vardığına işaret etti. Stefanu kitabın, “Kıbrıs Solu’nun Kıbrıs Türk toplumu ve ilerici güçleriyle ilişkileri açısından çok önemli bir mirastır.” ifadesini kullandı.

Dr. Münevver Özgür Özersay da, babasının son sözlerinin “Tek bir kozum var: Asla ümitsizliğe teslim olmadım” sözlerini paylaştı ve adanın bölünmüş kalmaya mahkum olmadığını, güven, inanç ve ortak vizyonla ortak vatanın yeniden oluşturulabileceğini kaydetti.

Yazar Dr. Abdullah Korkmazhan ise “ülkede derin köklere sahip, barış ve ortak vatan perspektifini desteklemeye devam eden çınar ağacı” olarak nitelediği AKEL’e katkılarından dolayı teşekkür etti.