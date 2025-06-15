Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding 2025 Ralli Sprint Şampiyonası’nın 4’üncü yarışı Akdoğan’da yapıldı. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğiyle Akdoğan’da yapılan yarışa 22 ekip katıldı. Basel Holding Ralli Şampiyonası yanı sıra Basel Holding Sprint Şampiyonası’na da puan veren organizasyon; Polaris, Genpower, Gopro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Chagla Food&Drink, Doill, İkas Süpermarket, Chagla Car Care, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Aveon Sigorta ve Basel Energy’nin katkıları ile gerçekleştirildi.

AKDOĞAN’DA İLK RALLİNİN GALİBİ ALPTÜRK-ÇAĞLA İKİLİSİ

Zorlu yarışta zafere ulaşmayı başaran ekip, SD Motors Fina Rally Team adına Volkswagen Polo GTI Rally 2 araçlarıyla Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi oldu. Çok büyük çekişmeye sahne olan yarışta Volkswagen Polo GTI Rally 2 araçlarıyla, Goodyear Racing Team adına yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi ikinci olurken, SD Motors Fina Rally Team adına Volkswagen Polo GTI Rally 2 araçlarıyla yarışan Sami Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi üçüncü oldu.

ÜNVER RÜSTEM MAHALLİ RALLİ KUPASI’NDA BİRİNCİ İBRAHİM-HANDE İKİLİSİ

Bu sezon 5 yarış olarak planlanan Basel Holding 2025 Ralli Sprint Şampiyonası’nın dördüncü yarışı olarak yapılan Akdoğan Ralli Sprint 15 ekibin Mahalli Ralli Kupası podyumu için mücadelesine sahne oldu. Mitsubishi Lancer Evo 9 ile yarışan İbrahim Yolcu Argün-Hande Küfi Argün ikilisi zafere ulaşmayı başarırken, Canam Maverick R ile Beşok Racing Team adına yarışan İlker Beşok-Buğra Tabak ikilisi ikinci ve Bilgimer Racing Team adına Mitsubishi Lancer Evo 6 ile yarışan Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi üçüncü oldu.

SINIFLARDA DA BÜYÜK MÜCADELELER YAŞANDI.

Akdoğan Piknik Alanı ve çevresinde hazırlanan 8.5 kilometre uzunluğunda etabı biri deneme olmak üzere üç kez geçen ekipler sınıflarında da derece kovaladılar. Sınıf 2’de Mehmet Kamiloğlu-Hasan Önderol ikilisi, Sınıf N’de İbrahim Yolcu Argün-Hande Küfi Argün ikilisi, Sınıf R’de İlker Beşok-Buğra Tabak ikilisi, Sınıf 1’de Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi, Sınıf T2’de Şeref Karaoğlan-Ediz Diker ikilisi ve Sınıf 4’te Mehmet Kaplan-Pembe Kanatlı ikilisi birinci olmayı başaran ekipler oldu. Kadın Co-pilotlar birincisi Hande Küfi Argün, ikincisi Emine Şüküroğlu ve üçüncüsü Pembe Kanatlı oldu. Genç Co-pilotlar birincisi Hasan Önderol, ikincisi Berke Zeki ve üçüncüsü Ediz Diker oldu. Genç pilotlar birincisi İlker Beşok, ikincisi Şeref Karaoğlan ve üçüncüsü Hüseyin Şüküroğlu oldu. Master Co-pilotlar birincisi Rasim Çetinkaya, ikincisi Hüseyin Çocuk ve üçüncüsü Ali Burhan Sevil oldu. Master pilotlar birincisi ise Sami Doğan, ikincisi Mehmet Kamiloğlu ve üçüncüsü Oktay Çocuk oldu. Yarışın Kahramanı kupası Hakan Biricik ve Hüseyin Şüküroğlu’nun olurken, Vahide Çobanoğlu En Centilmen Sporcu ödülleri ise Cevdet Öcal-Şakir Akaylı ikilisinin oldu. Servis alanının da Akdoğan köy meydanına kurulduğu organizasyon meydanda kurulan podyum ve ödül töreni ile sona erdi. Dereceye girenlere kupalarını Mesarya Belediyesi Meclis Üyesi İrfan Can, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler ve KKTOK Organizasyon komitesi üyeleri takdim etti.

Dereceler: