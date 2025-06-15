MotoGP'de yarışacak ilk Türk: Toprak Razgatlıoğlu
MotoGP'de yarışacak ilk Türk: Toprak Razgatlıoğlu
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding 2025 Ralli Sprint Şampiyonası’nın 4’üncü yarışı Akdoğan’da yapıldı. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğiyle Akdoğan’da yapılan yarışa 22 ekip katıldı. Basel Holding Ralli Şampiyonası yanı sıra Basel Holding Sprint Şampiyonası’na da puan veren organizasyon; Polaris, Genpower, Gopro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Chagla Food&Drink, Doill, İkas Süpermarket, Chagla Car Care, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Aveon Sigorta ve Basel Energy’nin katkıları ile gerçekleştirildi.

AKDOĞAN’DA İLK RALLİNİN GALİBİ ALPTÜRK-ÇAĞLA İKİLİSİ

Zorlu yarışta zafere ulaşmayı başaran ekip, SD Motors Fina Rally Team adına Volkswagen Polo GTI Rally 2 araçlarıyla Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi oldu. Çok büyük çekişmeye sahne olan yarışta Volkswagen Polo GTI Rally 2 araçlarıyla, Goodyear Racing Team adına yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi ikinci olurken, SD Motors Fina Rally Team adına Volkswagen Polo GTI Rally 2 araçlarıyla yarışan Sami Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi üçüncü oldu.

Alptürk (2)

ÜNVER RÜSTEM MAHALLİ RALLİ KUPASI’NDA BİRİNCİ İBRAHİM-HANDE İKİLİSİ

Bu sezon 5 yarış olarak planlanan Basel Holding 2025 Ralli Sprint Şampiyonası’nın dördüncü yarışı olarak yapılan Akdoğan Ralli Sprint 15 ekibin Mahalli Ralli Kupası podyumu için mücadelesine sahne oldu. Mitsubishi Lancer Evo 9 ile yarışan İbrahim Yolcu Argün-Hande Küfi Argün ikilisi zafere ulaşmayı başarırken, Canam Maverick R ile Beşok Racing Team adına yarışan İlker Beşok-Buğra Tabak ikilisi ikinci ve Bilgimer Racing Team adına Mitsubishi Lancer Evo 6 ile yarışan Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi üçüncü oldu.

SINIFLARDA DA BÜYÜK MÜCADELELER YAŞANDI.

Akdoğan Piknik Alanı ve çevresinde hazırlanan 8.5 kilometre uzunluğunda etabı biri deneme olmak üzere üç kez geçen ekipler sınıflarında da derece kovaladılar. Sınıf 2’de Mehmet Kamiloğlu-Hasan Önderol ikilisi, Sınıf N’de İbrahim Yolcu Argün-Hande Küfi Argün ikilisi, Sınıf R’de İlker Beşok-Buğra Tabak ikilisi, Sınıf 1’de Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi, Sınıf T2’de Şeref Karaoğlan-Ediz Diker ikilisi ve Sınıf 4’te Mehmet Kaplan-Pembe Kanatlı ikilisi birinci olmayı başaran ekipler oldu. Kadın Co-pilotlar birincisi Hande Küfi Argün, ikincisi Emine Şüküroğlu ve üçüncüsü Pembe Kanatlı oldu. Genç Co-pilotlar birincisi Hasan Önderol, ikincisi Berke Zeki ve üçüncüsü Ediz Diker oldu. Genç pilotlar birincisi İlker Beşok, ikincisi Şeref Karaoğlan ve üçüncüsü Hüseyin Şüküroğlu oldu. Master Co-pilotlar birincisi Rasim Çetinkaya, ikincisi Hüseyin Çocuk ve üçüncüsü Ali Burhan Sevil oldu. Master pilotlar birincisi ise Sami Doğan, ikincisi Mehmet Kamiloğlu ve üçüncüsü Oktay Çocuk oldu. Yarışın Kahramanı kupası Hakan Biricik ve Hüseyin Şüküroğlu’nun olurken, Vahide Çobanoğlu En Centilmen Sporcu ödülleri ise Cevdet Öcal-Şakir Akaylı ikilisinin oldu. Servis alanının da Akdoğan köy meydanına kurulduğu organizasyon meydanda kurulan podyum ve ödül töreni ile sona erdi. Dereceye girenlere kupalarını Mesarya Belediyesi Meclis Üyesi İrfan Can, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler ve KKTOK Organizasyon komitesi üyeleri takdim etti.

Dereceler:

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

1

SD Motors Fina Rally T.

Cevdet Alptürk

Mehmet Çağla

Volkswagen Polo Gti Rally2

2

05:23.692

2

2

Goodyear Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Evrensel

Volkswagen Polo Gti Rally2

2

05:26.246

3

4

SD Motors Fina Rally T.

Sami Doğan

Ahmet Akbıçak

Volkswagen Polo Gti Rally2

2

05:27.640

4

6

Nethouse Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Hasan Önderol

Skoda Fabia Rally2

2

05:35.184

5

5

Stage Cars Rally Team

Zeki Demirdeş

Ahmet Özerdem

Skoda Fabia Rally2

2

05:47.628

6

8

MKB Exchange Rally T.

Mustafa Kemal Baran

Rasim Çetinkaya

Ford Fiesta S2000

2

05:55.079

7

16

İbrahim Yolcu Argün

Hande Küfi

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

05:56.546

8

7

Goodyear Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Skoda Fabia Rally2

2

05:57.702

9

10

Beşok Racing Team

İlker Beşok

Buğra Tabak

Canam Maverick R

R

05:58.665

10

11

Bilgimer Rally Team

Selen Bilgimer

Ali Burhan Sevil

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

06:02.799

11

3

Goodyear Racing Team

Güner Şevketoğlu

Nebil Öneral

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

06:04.863

12

9

Nethouse Rally Team

Cem Yudulmaz

Ahmet Gürün

Ford Fiesta Rally2

2

06:04.863

13

14

MKB Exchange Rally T.

Şenol Çelepçi

Halil Çamay

Ford Fiesta Proto

1

06:10.075

14

12

Drift NEU Racing Team

Erdaş Uçaner

Berke Zeki

Canam Maverick

R

06:18.157

15

23

Şeref Karaoğlan

Ediz Diker

Tomcat

T2

06:27.623

16

15

Bilgimer Rally Team

Hasan Karlıtaş

Ahmet Buzlukçuoğlu

Mitsubishi Lancer Evo IV

1

06:28.935

17

25

Hüseyin Şüküroğlu

Emine Şüküroğlu

Mitsubishi Lancer Evo 9

N

06:33.227

18

22

Bilgimer Rally Team

Cevdet Öcal

Şakir Akaylı

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

06:45.898

19

17

Biricik Rally Team

Hakan Biricik

Ahmet Biricik

Subaru Impreza

1

07:11.779

20

24

Ergün Necipoğluları

Hüseyin Bebek

Canam Maverick

R

07:23.867

21

21

Bilgimer Rally Team

Mehmet Kaplan

Pembe Kanatlı

Honda Civic

4

07:36.314

22

19

Umut Sular

Mehmet Bayraktar

Ford Fiesta ST

4

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