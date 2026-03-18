Cumhuriyet Meclisi’nde dün söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Salahi Şahiner, uluslararası piyasalarda yaşanan artışların doğrudan ülkeye yansıdığını belirterek, çarşamba günü itibariyle akaryakıta yeni bir zam dalgasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta 898 dolar seviyesinde hesaplanan benzinin 1054 dolara, dizelin ise 1098 dolardan 1225 dolara çıktığını ifade eden Şahiner, gerekli önlemler alınmazsa “fahiş bir zam”ın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Ülkede haftalık yaklaşık 10 bin ton, yıllık ise 500 bin ton akaryakıt tüketildiğini belirten Şahiner, sadece 10 TL’lik bir sübvansiyonun haftalık maliyetinin 100 milyon TL olduğunu söyledi. Buna karşılık kötü yönetilen maliye nedeniyle aylık 500 milyon TL’nin faiz giderine gittiğini ifade etti.

Şahiner, mevcut mali yapının doğru yönetilmemesi nedeniyle hükümetin müdahale kapasitesini kaybettiğini savundu.

“Bu maliye bu hale gelmeseydi 365 gün boyunca akaryakıt 12 TL sübvanse edilebilirdi” diyen Şahiner, her ay bankalara ödenen faiz yükünün bu imkânı ortadan kaldırdığını dile getirdi.