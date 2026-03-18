Meclis Genel Kurulu’nda dün kürsüye çıkan CTP Milletvekili Devrim Barçın, Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya “2026 yılının ilk 6 aylık hayat pahalılığını kamu maaşlarına yansıtmama yönünde bir çalışma yapıyor musunuz?” sorusu sordu.

Bu soruya yanıt veren Özdemir Berova, “farklı çalışmalar var, yorum yok” yanıtını verdi.

Berova, “Faklı alternatifler üzerinde ekonomimizi önümüzdeki yıl sonuna kadar sürdürülebilir yapabilmek adına ciddi çalışmalar var. Şöyle çalışma vardır, yoktur sorusuna; ‘yorum yok’ yanıtı vereceğim” ifadelerini kullandı.