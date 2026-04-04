Kıbrıs’ın yetiştirdiği en önemli akademik figürlerden biri olan, Girne Amerikan Üniversitesi öğretim üyesi, psikanalist, psikoterapist ve hipnoterapist Prof. Dr. Aysın Sınal’ın vefat haberi ada genelinde derin bir üzüntü yarattı. Uzun yıllar boyunca hem akademik çalışmalarıyla hem de yetiştirdiği sayısız öğrenciyle iz bırakan Sınal, psikoloji ve terapi alanlarında Kıbrıs’ın öncü isimlerinden biri olarak tanınıyordu. Mesleki birikimi, insanlara dokunan naif yaklaşımı ve bilimsel katkılarıyla sadece akademik camianın değil, geniş bir kesimin sevgisini kazanan Prof. Dr. Aysın Sınal’ın cenazesi, 05 Nisan 2026 tarihinde öğle namazının ardından Lefkoşa kabristanlığında son yolculuğuna uğurlanacak.