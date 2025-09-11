Fileleftheros gazetesi, ciddi şekilde beyin kanaması geçiren 3 buçuk aylık bebeğin şiddete maruz kaldığına dair ciddi bulguların bulunduğunu, bu nedenle Limasol polisinin olayı araştırmaya başladığını yazdı.

Bebeğin ailesinin, doktorlara ilk önce bebeğin düşmediğini ya da yaralanmadığını, daha sonra büyük çocuklarının bebeğin kafasına elma fırlattığını söylediğini yazan gazete, doktorların ikna olmamasına bağlı olarak yapılan tetiklerde, çocuğun vurma neticesinde yaralanmadığının tespit edildiğini belirtti.

Habere göre doktorlar bebeğin her iki gözünde retina kanamaları da tespit etmesi üzerine harici yaralanmayla bunun ilgisi olmadığını belirlerken “sarsılmış bebek sendromu” (Shaken Baby Syndrome); bebeğin şiddetli bir şekilde sallanması veya sarsılması, olasılığı üzerinde duruyor.

Polis, olayla ilgili olarak 40 yaşındaki babası ile 22 yaşındaki annesini tutuklarken, mahkeme aile hakkında dört günlük tutukluluk emri verdi.