Merit Club ekibinin titizlikle hazırladığı oyunlar, atölyeler ve sürpriz aktivitelerle öğrenciler hem eğlendi hem de yeni deneyimler kazandı. Etkinlik sonunda kazandıkları madalyalar ve hediye edilen Meritta Club çantaları ile minik misafirlerin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Gün boyunca devam eden etkinliklerin ardından minik misafirler, onlar için özel olarak hazırlanan enfes açık büfenin tadını çıkardılar.

Topluma değer katmayı hedefleyen Merit International, çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek için sosyal işler projelerine hız kesmeden devam ediyor. Meritta Club’da gerçekleşen bu anlamlı buluşma, hem öğrenciler hem de organizasyonu gerçekleştiren ekip için unutulmaz bir deneyim oldu.