Yine ölümlü kaza

Lefkoşa'da günün ilk saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Yakın Doğu Bulvarı'nda meydana gelen kazada savrularak ters dönen araç içinde bulunan 4 kişiden biri hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralandı.
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