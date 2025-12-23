Polis Basın Bültenine göre, dün saat 12.30 sıralarında, Çatalköy’deki ikametgahında ölü bulunan Hadi Uslu’nun (E-69), yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp ve damar hastalığı” sonucu olduğu tespit edildi.

Gemikonağı’da faaliyet gösteren bir kahvehane içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Taner Özüer’in (E-55) ise yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “aort damarı yırtılması” sonucu olduğu tespit edildi.

-Çatalköy’de iş kazası

Çatalköy’de yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Diponkar Chandra Biswas (E-22), kalıp tahtası çaktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2.60 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı. Adı edilen kaldırıldığı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde sağ kaval kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da yangın

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir makinist garajında, dün sabah muhtemelen yağmur suyunun elektrik sayacına girip kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, muhtelif eşyalar ile elektrikli aletler yandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne-Alsancak yolunda kaza

Girne-Alsancak Çevre Yolu üzerinde, bu sabaha karşı Samuel Olamilekan Ajayi (E-30) 110 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YN 567 plakalı araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Girne Amerikan Üniversitesi çemberine geldiğinde, bordür taşlarına çarpıp yoluna devam ederek, o esnada kavşak içerisinde batı istikametine doğru seyreden Emir Seyban (E-21) yönetimindeki VS 972 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan VS 972 plakalı araç sürücüsü Emir Seyban ile araçta yolcu olarak bulunan Hazal Keklik (K-19), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındılar. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altından araç kullanıp trafik kazası yapan YN 567 plakalı araç sürücüsü Samuel Olamılekan Ajayi tutuklandı.

-Gemikonağı’nda kaza

Gemikonağı’nda da, eski Bağlıköy yolu üzerinde, Veli Kaan Dağdeviren (E-21) yönetimindeki YJ 384 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Velmer Otel önlerine geldiğinde, yol içerisinde yaya olarak yürümekte olan Emine Akalın’a (K-17) çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Veli Kaan Dağdeviren, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kazada yaralanan yaya Emine Akalın ise kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.