Gönyeli’de çalıştığı iş yerine ait elektronik sigara tütünü çaldığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Mehmet Kırdağ’ın işverenleri Rıdvan Yalçın ve Mehmet Yalçın da tutuklandı. Zanlılar mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, Rıdvan Yalçın ve Mehmet Yalçın’ın “Suç İşlemek için Gizli İttifak ve Dış Ticaret Yasasına Aykırı Harekete teşebbüs” suçlarından tutuklandıklarını ifade etti.

Polis, Mehmet Kırdar’ın 7 Aralık 2025 tarihinde Gönyeli’de işletmeciliğini Rıdvan Yalçın’ın yaptığı çalıştığı iş yerinden Girne’deki bir iş yerine bırakması için 230 bin TL değerinde 230 adet Terea marka sigara verildiğini ancak zanlının sigaraları teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi.

Polis, yapıdan soruşturmada Rıdvan Yalçın ve Mehmet Yalçın’ın Kırdar’a elektronik sigaraları ihracatçı izni olmaksızın Girne Limanı'ndan Türkiye'ye götürüp satması için anlaşarak teslim ettiğinin tespit edildiğini aktardı. Polis, zanlıların gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 15’er bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için iki kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalamaları ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi.