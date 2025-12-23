Polis Genel Müdürlüğü 15-21 Aralık tarihlerini kapsayan raporuna göre, bu kazalar; bir ölümle, 18 yaralanma ve 40 hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazada bir kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 24 kişi yaralandı.

Trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 17, dikkatsiz sürüş yapmak 11, kavşakta durmamak 16, yakın takip 7 ve diğer etkenler 8 olarak açıklandı.

Kazalarda toplam 3 milyon 480 bin 200 TL hasar meydana geldi. Kazaların İlçelere göre dağılımı şöyle belirtildi:

“Lefkoşa 23, Gazimağusa 13, Girne 13 ve Güzelyurt 10”

-Polis denetimlerinde 278 araç trafikten men edildi, 4 sürücü tutuklandı

Öte yandan, ülke genelinde aynı dönemde gerçekleştirilen polis denetimlerinde toplam 21 bin 94 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, 3 bin 237 araç sürücüsü rapor edildi, 278 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü ise tutuklandı. Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımları şöyle belirtildi:

“Sürat 1339, mobil araçla tespit edilen sürat suçları 74, tehlikeli sürüş 14, dikkatsiz sürüş 25, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 168, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 19, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 60, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 25, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 110, trafik levha ve işaretlerine uymamak 143, trafik ışıklarına uymamak 7, muayenesiz araç kullanmak 96, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 34, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 8, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak 3, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 28, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 3, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 15 ve 1140 diğer trafik suçlarıdır.”