Üniversite kafeteryasında hırsızlık

UKÜ’nün kafeteryasında bir şahsın cüzdanını çalmakla suçlanan iki kişi tutuklandı. Cüzdanla birlikte çalınan 3 bin Doların 400’ü bulundu

Lefkoşa’daki üniversitenin kafeteryasında yaşanan hırsızlık olayında, bir şahsın cüzdanını çalmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı.

Polis, cüzdanla birlikte çalınan 3 bin Doların 400’ünün bulunduğunu bildirdi.

Cüzdan hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Waleed Nidhal Fayez Alshuorah ve Hani A.M. Abukwaik mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Nazmi Doğan, olguları aktardı.

Polis, 02.05.2023 tarihinde saat 16:30 raddelerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi içerisinde faaliyet gösteren Break Point isimli kafeteryada; Hamitköy Lefkoşa’da sakin Tanya Hassan Rasool Rasool’a ait 250 TL değerindeki mavi beyaz renk cüzdan ve içerisinde muhafaza edilen 3000 USD nakit para ve VİSA banka kartı faili meçhul şahıs veya şahıslar tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan kamera kaydı incelemelerinde meselede bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı-1 Waleed Nidhal Fayez Alshuorah’in , 17.05.2023 tarihinde UKÜ’de tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada sirkat edilen cüzdan ve banka kartının bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlı Hani A.M. Abukwaik’in ise 18.05.2023 tarihinde Haspolat’ta tespit edildiğini söyledi.

Polis, konu ile ilgili izahat istendiğinde; zanlı 1’in kendisine vermiş olduğu 500 dolardan kalan 400 dolar nakit paranın zanlı Hani A.M. Abukwaik’in tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlıların mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, bu aşamada zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki edeceklerinin kuvvetle muhtemel olup ilk aşamada 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.