Ucuz atlattılar

Kavşakta durmayan sürücü kazaya neden oldu…3 yaralı var

Dörtyol’da, kavşakta durmadan anayola giren sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı.Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 11.00 sıralarında, KH 760 plakalı salon araç ile Dörtyol istikametinden gelip, Geçitkale istikametine seyretmek isteyen Özdemir Yandaş (E-67) Dörtyol kavşağında araçlara öncelik hakkı vermeden Gazimağusa-Lefkoşa anayoluna çıktı.Yandaş’ın aracı Gazimağusa istikametine doğru seyreden İbrahim Beşgüller (E-24) yönetimindeki UB 918 plakalı aracın önünü tıkadı.Kaza sonucu yaralanan KH 670 plakalı araç sürücüsü Özdemir Yandaş ile araçtaki yolcu Gülşirin Altıyeva (K-51) ve UB 918 plakalı araç sürücüsü İbrahim Beşgüller, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı.Yaralıların tedavisi, polisin de kazayla ilgili soruşturması sürüyor.