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Ucuz atlattılar

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Kavşakta durmayan sürücü kazaya neden oldu…3 yaralı var

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Ucuz atlattılar
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Dörtyol’da, kavşakta durmadan anayola giren sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 11.00 sıralarında, KH 760 plakalı salon araç ile Dörtyol istikametinden gelip, Geçitkale istikametine seyretmek isteyen Özdemir Yandaş (E-67)  Dörtyol kavşağında araçlara öncelik hakkı vermeden Gazimağusa-Lefkoşa anayoluna çıktı.

Yandaş’ın aracı Gazimağusa istikametine doğru seyreden İbrahim Beşgüller (E-24) yönetimindeki UB 918 plakalı aracın önünü tıkadı.

Kaza sonucu yaralanan KH 670 plakalı araç sürücüsü Özdemir Yandaş ile araçtaki yolcu Gülşirin Altıyeva (K-51) ve UB 918 plakalı araç sürücüsü İbrahim Beşgüller, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı.
Yaralıların tedavisi, polisin de kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
 
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