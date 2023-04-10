Ucuz atlattı

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İskele-Ercan Anayolu Akova kavşağı yakınlarında sürücünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle trafik kazası meydana geldi. Sürücü, 46 yaşındaki Sıdıka Elbasan kazada yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 09.45 sıralarında meydana gelen kazada, Elbasan, ZNE 156 plakalı salon aracı ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağından yoldan çıkıp, 3 metre derinliğindeki bankete düştükten sonra toprak zemine çarpıp durdu.
Elbasan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
 
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