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Trafik denetimlerinde 320 kişiye rapor, 35 araca trafikten men…

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Kontrollerde 35 araç da trafikten men edildi.

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Trafik denetimlerinde 320 kişiye rapor, 35 araca trafikten men…
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Dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 1450 araç sürücüsü kontrol edildi ve 320 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Sürücülerin 116’sı yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 24’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 24’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 33’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan suçlu bulundu.

Kontrollerde 35 araç da trafikten men edildi.
 
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