Ters şeride giren araç karşıdan gelen araçla çarpıştı, iki sürücü yaralandı

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda bugün öğle saatlerinde ters şeride giren bir araç, karşıdan gelen araçla çarpıştı. İki araç sürücüsü de yaralanırken araçlardan biri yana devrildi.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre kaza 12.30 sıralarında Lefkoşa - Güzelyurt ana yolunda oldu. Çift şeritli yolda HE 937 plakalı aracıyla seyreden Ayer Erşan (E-74), Serhatköy Alt Geçidinden girerek ters şeritten Güzelyurt geliş istikametine girdi ve Güzelyurt istikametine doğru seyretmeye başladı.

Erşan’ın aracı, o esnada Güzelyurt’tan Lefkoşa istikametine doğru seyreden İnal Oduncuoğlu (E-50) yönetimindeki SZ 411 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle HE 937 plakalı araç sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.