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Tecavüze İbretlik Ceza

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Lefkoşa’da 15 yaşındaki küçük kız çocuğuna tecavüz eden 49 yaşındaki Rifat Karataç, 14 yıl hapse mahkum edildi

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Tecavüze İbretlik Ceza
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Lefkoşa’da meydana gelen 16 yaşındaki küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz, cinsel istismar suçlarından yargılanan 49 yaşındaki Rifat Karataç hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Caza Mahkemesinde yargılanan sanık 14 yıl hapse mahkum edildi.
Yargıç, olayın 2022 yılı mayıs ayı içerisinde meydana geldiğini söyledi. 
Yargıç, sanığın sürekli girip çıktığı yeğenlerinin evinde tanıştığı 15 yaşındaki kızı, etkileyerek, iki  kez tecavüzde bulunduğunu söyledi.
Mahkeme Başkanı, sanığın kendisinden 30 yaş küçük olan çocuğu korumak yerine böyle bir suç işlediğini ifade ederek, “Sanık neredeyse kızı yaşındaki çocuğu 30 yaş farkıyla etkileyerek, iki kez cinsel tecavüzde bulundu. Sanığın avukatı yaşanan olayda zorlama olmadığını, bunun hafifletici etken olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ancak 16 yaşındaki bir çocuk cinsel deneyimi kavrayacak ve bunu yaşamaya karar verecek yetide değildir. Bu nedenle çocuğun rızası olup olmadığına bakılmaz” dedi.
16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz suçunun yasada ömür boyu hapis cezası öngördüğünü kaydeden Yargıç,  bu tür suçların toplum vicdanında yara açtığını ve infialle neden olduğunu belirtti. Yargıç, ömür boyu hapis öngören böylesi bir suça karşın ciddi, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Başkan, sanığı oy birliği ile 14 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı. 
 
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