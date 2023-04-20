“Silahı kalemden üstün gören herkes karşısında mahkemeleri bulacak”

Lefkoşa’da bir döviz bürosuna giderek çalışana “Mehmet beye selam söyle, mal varlığını istiyorum” diye tehditte bulunan ardından da evinde yapılan aramada, cinayete kurban giden kardeşi Yücel Erol’un silahı bulunan Öncel Erol, üç yıl hapis cezasına mahkum edildi Ülkede artan suçlara vurgu yapan Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, ‘kuvvet’ ve ‘silahı’ üstün görenlere bir kez daha mesaj verdi: “Bu ülkede silahı kalemden daha üstün, şiddeti ise hukuktan daha güçlü gören herkes karşısında hukukun kalesi olan mahkemeleri bulacaktır”

Lefkoşa’daki bir döviz bürosuna giderek çalışanı tehdit eden, ardından da polis tarafından evinde yapılan aramada, cinayete kurban giden kardeşi Yücel Erol’un silahı bulunan, bunun üzerine tutuklanan sanık Öncel Erol hakkındaki karar açıklandı

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Vedia B.Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oy birliği ile aldığı kararı Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun okudu.

Hükümsüz tutuklu olarak üç buçuk aydır tutuklu yargılanmayı bekleyen Öncel Erol, ‘Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu’ suçlarından 3 yıl hapse mahkûm edildi.

TEHLİKE SUÇU…

Başkan Fadıl Aksun, sanığın mahkûm olduğu kanunsuz ateşli silah (tabanca) taşıma ve tasarruf suçları “tehlike suçu” olarak tanımlanan türden suçlar olduğuna vurgu yaptı.

Tüm dünyada ateşli silah ve patlayıcı madde tasarruf filleri, gerek bu silahları tasarruf edenlerin ehil olduğunun takibi ve gerekse de kullanılmaları halinde kullanıldıkları yerin saptanabilmesi açısından özel kayıt, izin ve ruhsat sahibi olma koşullarına tabi tutulduğunu kaydeden Aksun, “Bu tedbirler kişilerin korunması bakımından özel olarak bireyi, devlet düzeni içinde güvenilir ve huzurlu bir yaşam ortamını sağlayabilmek bakımından da genel olarak tüm toplumu korumaya yöneliktir” dedi.

Aksun, silahların ve patlayıcı maddelerin kanunsuz kullanılmaları ile meydana gelebilecek daha büyük zararların bertaraf edilmesi, böylece toplumun güvenliğinin bozulması tehlikesinin önüne geçilmesi gayesi ile bu tür silahlar hiç kullanılmamış olsa dahi sırf tasarrufu mevzuatımızda ciddi suçlar suçlar olarak nitelendirildiğini kaydetti.



SABIKA DOSYASI KABARIK…

Ateşli silahlarla ilgili durumun ciddiyetine vurgu yapan Aksun, sanığın dikkate alınan davasını ayrı değerlendirmenin olanaksız olduğuna değindi.

Sanığın 29.12.2022 tarihinde bir döviz bürosuna girerek “Mehmet beye selam söyle mal varlığını istiyorum ben onu bulmayım arasın beni kötü olur diyerek” genel rahatsızlıkta bulunduğunu anımsatan Başkan Fadıl Aksun, “Bir kişinin iş yerine gidip mal varlığını talep etme ancak hukukun hüküm sürmediği ilkel çağlardan kalma, yerleşik toplum düzenine uymayan bir davranış biçimidir” dedi.

Devamında sanığın “onu bulmayım arasın beni kötü olur” ifadelerinin de şiddet eğilimi barındırdığının aşikar olduğuna vurgu yapan Aksun, “Bu tehditi evinde kanunsuz tabanca barındıran bir sanık yapıyorsa bunun cezai ağırlığı da mutlaka artmalıdır” şeklinde konuştu.

Sanığın sabıka durumu incelendiğinde toplumun huzurunu kaçıracak birçok suç yanında yargılandığı dava ile birlikte benzer şekilde korkutmak amacı ile ‘silah taşımak’, ‘darp ve tehdit’ suçlarından da sabıkları olduğunu ve mahkemenin verdiği kararlara rağmen ıslah olmadığını incelediklerini söyledi.

AKSUN: “TOPLUM BÖYLE KİŞİLERDEN ARINDIRILMAYA DEVAM EDECEK”

Ülkede artan suç oranlarına rağmen mahkemeler de aynı oranda artan bir kararlılıkla toplumu böyle kişilerden arındırmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Aksun, “Unutulmamalıdır ki, hak her zaman kuvvetten daha güçlüdür. Bu ülkede silahı kalemden daha üstün, şiddeti ise hukuktan daha güçlü gören herkes karşısında hukukun kalesi olan mahkemeleri bulacaktır” şeklinde mesaj verdi.

DAVA KONUSU OLAY NASIL OLMUŞTU?

Öncel Erol, 31 Aralık 2022 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Marmara Bölgesinde ikametgahında mahkeme emri ile Lefkoşa Adli Şube Amirliğinde görevli polis ekiplerince yapılan arama neticesinde 1 adet Kanunsuz Ateşli Silah olan Blow marka tabanca ve bu tabancaya takılı şarjörü içerisinde kanunsuz patlayıcı madde olan 2 adet 7.65 mm çapında canlı mermiler bulunmuştu.

