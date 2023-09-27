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Sahte reçete yolsuzluğunda yeni detaylar

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Sahte reçete yolsuzluğunda yeni detaylar
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Sahte reçete yolsuzluğu” soruşturmasında çerçevesinde dün Gemikonağı'nda tutuklanan eczacı İlksen Takak ve vatandaş Atilla Köroğlu ile daha önce soruşturma amaçlı tutuklanan Dr. Fikri Koray, eczacı Sercan Avcı ile Mehmet Akyay, Gürcan Taşkaya ve Erçin Karadayı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.
Ülkede büyük gündem yaratan soruşturma kapsamında dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Dr. Hatice Faydalı ve gelini eczacı Ayşe Özbeycan Faydalı da soruşturma amaçlı 8 gün tutukluluk almıştı.
Mahkemede yeni detayları açıklayan polis, Eczacı Sercan Avcı'da 5 bin 205 reçete bulunduğunu ve sosyal sigortalar tarafından bu reçetelerin karşılığının ödendiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis 5 bin reçetelerden henüz 36’sının incelendiğini ve 36 reçetenin de sahte olduğunun belirlendiğini kaydetti.
Polis yaptığı açıklamada eczanede yapılan aramada 74 adet küpürü kesilmiş ilaç bulunduğunu tutuklu bulunan Dr. Niyazi Perk’nin Sercan Avcı'nın eczanesinde 3 bin 547 adet reçete yazdığının belirlendiğini kaydetti.
Mahkeme söz konusu zanlıların 8 gün daha tutuklu kalması kararı üretti.
 
 

Etiketler; #sahte reçete #eczacı #doktor
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