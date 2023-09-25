Reçete Vurgunu Büyüyor

Sahte reçete düzenlenmesi konusunda önceki akşam tutuklanan 7 zanlıdan 5’i Lefkoşa’da, 2’si Mağusa’da mahkemeye çıkarıldı. Tutuklananlar arasında Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’in baldızı Hatice Faydalı ve eczacı gelini Ayşe Özbeycan Faydalı da var

Sahte reçete düzenlenmesi konusunda polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı toplam 13 kişiye çıkarken, önceki akşam tutuklanan 7 zanlıdan 5 kişi dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.Mahkemeye çıkarılan doktor Fikri Koray, eczacı Sercan Avcı, polis memuru Mehmet Akyay, Gürcan Taşkaya ve Erçin Karadayı hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı. Mahkemede şahadet veren polis çavuşu olguları aktardı.Polis, 13 Eylül 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında 23 Eylül 2023 tarihinde Doktor Fikri Koray’ın meseleyle ilgili tutuklu bulunan Tufan Eczanesi sahibi İsmet Tufan’ın isteği üzerine muayene etmediği bir şahsın reçetesine fazladan iki ilaç yazdığını belirlediklerini söyledi.Polis, önceden teslim alınan reçetelerle ilgili yapılan incelemede Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Sercan Avcı Eczanesinin sahibi Sercan Avcı’nın 20 adet reçete sahtelediğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, reçeteleri hazırlayan ve ilaç yazan doktorun ise meseleyle ilgili tutuklu bulunan Niyazi Perk olduğunu açıkladı.Polis çavuşu, yapılan soruşturmada Avcı’nın düzenlediği 20 adet reçetenin üzerinde Mehmet Akyay, Gürcan Taşkaya ve Erçin Karadayı’nın adının yer aldığını söyledi. Polis, Mehmet Akyay, Gürcan Taşkaya ve Erçin Karadayı’nın reçetelere isimlerini yazıp, imza attıklarını belirtti. Soruşturmanın geniş çaplı yürütüldüğünü kaydeden polis, sahte reçetelere yazılan ilaçların kim veya kimler tarafından teslim alındığının araştırılacağını dile getirdi. Alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar, incelenecek reçeteler ve elektronik eşyalar olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.Öte yandan sahte reçete düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak polis tarafından tutuklanan Doktor Hatice Faydalı ve Eczacı Ayşe Faydalı ise dün sabah Gazimağusa’da mahkemeye çıkarttı.Mahkemede, meseleyle ilgili bilgiyi aktaran polis, zanlıların, Özbeycan Eczanesi’nde, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin reçetelerini, hastaların bilgisi dışında düzenleyerek, konu daireye, sahteledikleri evrakları vererek sahtekarlıkla para temin ettiklerini anlattı.Tanık polis, mahkemeden zanlılar aleyhine tutukluluk emri talep etti. Yargıç, zanlıların 2’şer gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.DİNÇYÜREK’İN BALDIZI DA TUTUKLUÖte yandan sahte reçete soruşturması kapsamında önceki akşam tutuklanan doktorun, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’in baldızı Hatice Faydalı olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan bir diğer isim Dr. Hatice Faydalı’nın eczacı gelini Ayşe Özbeycan Faydalı oldu.HUKUKÇULAR HÜKÜMSÜZ TUTUKLULUĞUN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORBu arada şimdiye kadar toplam 13 tutuklunun bulunduğu davada, gözler bugünkü mahkemeye çevrildi.Bazı hukukçular, bugün mahkemeye çıkarılacak 6 kişinin teminatla serbest kalabileceği olasılığından bahsetti.Tutuksuz yargılanma sürecinin 2-3 yıllık bir zaman alacağı kaydedilirken, hükümsüz tutukluluk seçeneğine işaret edildi.Yapılan açıklamada, kamuoyunun böylesine hassasiyet gösterdiği bir olayda erken sonuç almanın öneminin altı çizildi; davanın erken sonuçlanmasıyla kamuoyu vicdanının rahatlayacağı görüşü ortaya konuldu.