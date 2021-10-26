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Polisten sahte dolar uyarısı

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Polisten sahte dolar uyarısı
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Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde, müşteri olarak bulunan şahsın  alışverişine karşılık iki adet sahte 50’lik banknottan oluşan 100 ABD Dolarını tedavüle sürdüğü tespit edildi. 
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahsın ikametgahında yapılan aramada, iki adet sahte 20’lik ve bir adet de sahte 10’luk ABD Doları banknot bulundu. 
Polis, söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde 50, 20 ve/veya 10’luk Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri istendi. 
Paraların seri numaralı şöyle: 
Sahte 50 Dolarların Seri Numaraları; KB 74166180 D, KB 75652583 D
Sahte 20 Dolarların Seri Numaraları; MF 48086124 J, ME 61937627 I
Sahte 10 Doların Seri Numarası; PB 03408656 A. 
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